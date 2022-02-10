شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحويلها إلى عنابر عزل صحي.. عودة القطارات للعمل في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ قطار مومباي المحلي ، المعروف باسم شريان الحياة للعاصمة المالية للهند، اليوم الخميس، على قدم وساق مرة أخرى، بعد توقف قرابة عامين منذ بدأ الجائحة.

ونشرت وكالة أنباء الصين «شنخوا» صور لتوافد ملايين الركاب في التنقل بعد إعادة فتح معظم المكاتب.

الجدير بالذكر أن الهند مع بداية جائحة كورونا ، حولت بعض عربات السكك الحديدية إلى عنابر عزل صحي للمرضى المصابين بفيروس كورونا حيث أن السكك الحديدية في الهند لم تتوقف قطاراتها منذ 167 عام.

وتحتل شبكة السكك الحديد في الهند المرتبة الرابعة في العالم من حيث الحجم، وهي أيضا أكبر جهة مشغلة للمواصلات في البلاد .