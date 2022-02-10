العثور على جثة طالب جامعي مرمية بجانب 'رصيف' في بغداد - عاجل

وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "معلومات وردت تفيد بوجود شخص ملقى على الجزرة الوسطية مقابل حي الشرطة في منطقة الدورة، حيث توجهت قوة امنية الى محل الحادث على الفور، وتم العثور على جثة تعود للطالب (م.ه) طالب في كلية الفارابي على رأسه اثار دماء".واضاف المصدر، ان "الجثة فُحصت من قبل الادلة الجنائية واتضح لايوجد اثار ضرب على الجثة فقط ضربة على الرأس من جراء سقوطه على صبة الرصيف على اثرها فارق الحياة".

واشار الى انه "تم نقل الجثة من قبل مركز شرطة الدورة".

