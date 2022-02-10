الشرطة المجتمعية تعيد فتاة هاربة الى ذويها وتوقف تعنيف شابة في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم الخميس، إعادة فتاة هاربة الى ذويها وإيقاف حالة تعنيف لفتاة اخرى في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الشعبة النسوية بقسم الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام، تمكنت بعمليتين منفصلتين من اعادة فتاة هاربة الى ذويها، وايقاف حالة تعنيف لفتاة أخرى في بغداد".



وأضاف البيان أن "عملية إعادة الفتاة جاءت بعد ورود مناشدة بوجود فتاة في احدى مناطق بغداد، هاربة اليها من احدى المحافظات، حيث توجهت مفرزة من الشعبة النسوية الى مكان تواجدها وتبين انها قد تركت منزل اسرتها رغبة منها بالسكن المستقل بعيدا عن ذويها، وفي الاثناء قامت المفرزة بإفهامها بخطأ اقدامها على هكذا فعل لما له من تبعات اجتماعية وأمنية ونفسية خطيرة في المستقبل، كما جرى التواصل مع ذويها واعادتها اليهم، حيث تعهدوا بالحفاظ عليها ورعايتها مستقبلا".



وفي سياق منفصل، "تمكنت الشعبة من ايقاف حالة تعنيف لفتاة تبلغ الـ٢٩ من عمرها، حيث استنجدت من تعرضها للضرب والتعنيف المتكرر من قبل اخيها".

واضاف البيان انه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق اخ الفتاة، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للفتاة، وحث عائلتها على رعايتها والاهتمام بها".

