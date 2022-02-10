بالأرقام.. كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا جديدا بإصابات فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت الإصابات اليومية بكورونا في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، لتصل إلى مستوى قياسي جديد تخطى 50 ألفا، في ظل تفشي سلالة "أوميكرون" سريعة الانتشار في جميع أنحاء البلاد.



وأبلغت البلاد عن 54122 إصابة جديدة بكورونا، بما يشمل 54034 إصابة محلية ليترفع الإجمالي إلى 1185361 إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

تعد هذه المرة الأولى التي تتخطى فيها الإصابات اليومية 50 ألفا. بعد أن كان أعلى رقم قياسي سجل في السابق هو 49567 يوم أمس الأربعاء.

وارتفع عدد الإصابات اليومية ليتخطى 30 ألفا للمرة الأولى يوم السبت، بعد 3 أيام وحسب من تخطيه 2000 إصابة، وظل ما بين 30 ألفا و40 ألفا لأربعة أيام على التوالي.

وحذرت السلطات الصحية من أن الإصابات قد تصل إلى 170 ألفا بحلول نهاية الشهر، على الرغم من أنه من المبكر تحديد ما إذا كانت هذه ستكون ذروة تفشي "أوميكرون".