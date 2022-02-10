شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصومال.. قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في مقديشو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت الشرطة الصومالية بسقوط قتلى وجرحى بتفجير نفذه انتحاري في العاصمة مقديشو صباح اليوم الخميس.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة أن الانتحاري فجر نفسه عند تقاطع مزدحم في وسط مقديشو بالقرب من القصر الرئاسي وأحد مراكز الاقتراع.

يأتي ذلك غداة تفجير استهدف مطعما في مدينة بوصاصو التجارية بشمال شرق الصومال أمس الأربعاء مخلفا ما لا يقل عن 4 قتلى و7 جرحى.