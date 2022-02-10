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الفلبين ترفع الحظر المفروض على المسافرين الأجانب.. في هذا التوقيت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الفلبين، اليوم الخميس، رفع الحظر على المسافرين الأجانب، مع تراجع حدة الإصابات المدفوعة بالمتحور "أوميكرون".

 

وقالت وزيرة السياحة بيرنا رومولو بويات: "سنبدأ الفصل التالي في طريق الانتعاش"، موضحة أن إعادة فتح الحدود سيعيد الوظائف ويحقق إيرادات عبر المؤسسات والمجتمعات المرتبطة بالسياحة.

 

ومن المقرر أن يتم استقبال المسافرين الأجانب من 157 دولة مع ترتيبات دون الحصول على تأشيرة مع الفلبينيين الذين تم تطعيمهم بالكامل وكانت نتيجة اختبارهم سلبية للفيروس، ولن يطلب منهم بعد ذلك الحجر الصحي عند الوصول.

 

كما أنهت الحكومة نظام تصنيف الخطورة الذي يحظر المسافرين من البلدان الأكثر تضررا.

 

وكان من المقرر إعادة فتح السياحة في الأول من ديسمبر، لكن تم التأجيل نظرا لتفشي المتحور "أوميكرون" شديد العدوى لفيروس .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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