شاهد.. أول صورة للدبيبة بعد محاولة اغتياله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

نشر صهر عائلة رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، عمران المونث، صورةً له الدبيبة بمنزله، وذلك بعد دقائق من أخبار نجاته من محاولة اغتيال في طرابلس.



وبعد منشورين متتاليين عبر فيس بوك لم يتضمنا إلا عبارتين "لا حول ولا قوة إلا بالله" و"الحمد لله"، نشر المونث صورة له وعبد الحميد الدبيبة، وأرفقها بكلمات "ها سيدي ها الحمد الله علي سلامتك".

وأكد "عمران" الذي ظهر في الصورة بحسب صحيفة "المرصد" الليبية، مبتسماً أثناء جلوسه من رئيس الحكومة الليبية، كما ظهر الدبيبة جالساً على كرسي بمنزله بملابس غير رسمية.

كما نشر المونث صورا لسيارة الدبيبة التي تظهر عليها آثار تعرضها لإطلاق نار، وصورا أخرى من موقع الحادث، إضافة إلى مقاطع فيديو لتعزيزات أمنية في طرابلس.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلامية بتعرُّض سيارة رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى إطلاق نار في العاصمة الليبية طرابلس، مشيرة إلى أنه لم يُصب بأذى.

وأضافت أن سيارة "الدبيبة" تعرَّضت لوابلَ من الرصاص، وأُصيبت إصابةً مباشرةً، ولم يتم القبض أو التعرُّف على مهاجميه.

وكان الدبيبة التقى، مساء أمس الأربعاء، بعدد من مؤيديه المتظاهرين في ميدان الشهداء وسط طرابلس؛ رفضًا لخارطة الطريق الجديدة والتي تقتضي تغييره.