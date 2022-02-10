شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق.. انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي جنوبي البلاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

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أفاد مصدر أمني اليوم الخميس، بأن انفجاراً استهدف رتل دعم للتحالف الدولي قرب محافظة المثنى جنوبي العراق.



ونقلت وكالة "شفق نيوز" العراقية عن المصدر قوله إن "عبوة ناسفة انفجرت، صباح اليوم، مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره ضمن حدود محافظة المثنى.

وأوضح المصدر أن الانفجار حدث أثناء عبور الرتل دون إصابات تذكر.