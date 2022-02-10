شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط تقنين النشاط التجارى الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت فى الأونة الأخيرة، آلية البيع الأونلاين، عبر شبكه الانترنت، خاصة مع انتشار فيروس كورونا ، فأصبح الشراء والبيع إلكترونيا وسيلة سهلة على الجميع لمنع النزول إلى الأسواق أو مراكز التسوق، ولكن البيع والتجارة الإلكترونية يجب تقنينها أيضا، وتقدم السطور التالية طريقة تقنين النشاط التجارى الإلكترونى. الملف الضريبي لنشاط التجارة الإلكترونية الأوراق المطلوبة لفتح الملف الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية: - بطاقة الرقم القومي . - عقد الإيجار أو التمليك. - إيصال مرافق (كهرباء - مياه - غاز ـ تليفون..) . - عقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية وإذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقرار كتابى من الممول بذلك.