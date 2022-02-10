"الوزراء" يبدأ اجتماعه الأسبوعي لبحث عدد من الملفات ومستجدات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وأخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا وتوافر اللقاحات والأمصال.

ويناقش مجلس الوزارء، خلال اجتماعه، عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى احداث نهضة علي كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوي محافظات الجمهورية ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القري والريف المصري.

كما يتابع المجلس أيضا ما تم بشأن الاجراءات التي يتم اتخاذها بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مظلة الضمان الاجتماعي، وملفات تطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.