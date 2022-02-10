صور.. حريق يلتهم محل نظارات في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت منطقة شارع السوق بمدينة مطوبس في كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، نشوب حريق في محل متخصص في النظارات الطبية، ما أدى إلى التهام النيران محتويات المحل بالكامل، دون خسائر في الأرواح.

كانت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، تلقت بلاغًا في الساعات الأولى من صياح اليوم الخميس، بنشوب حريق في محل نظارات طبية بشارع السوق في نطاق مدينة مطوبس، دون معرفة أسباب نشوبه، ووفق ذلك جرى استدعاء سيارتين من الحماية المدنية للتعامل مع الحريق.

انتقل ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، رفقة نائبه أنور عبدربه، وعبدالسلام العبد، رئيس الوحدة المحلية بقرية بني بكار، والمسئول النوبتجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وجرى قطع التيار الكهربائي عن المنطقة بالكامل خلال التعامل مع الحريق، فيما نجح رجال الإطفاء من إخماد الحريق.

وأكد رئيس مركز ومدينة مطوبس، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه بعد إجراء المعاينة اللازمة عقب إخماد الحريق، تبين أن سبب الحريق وقوع ماس كهربائي داخل المحل أثناء غلقه، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، والتي قضت على محتوياته كاملة دون حدوث خسائر في الأرواح.