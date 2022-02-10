إدراج الوادي الجديد ضمن منظومة تمويل الري الحديث

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على إدراج المحافظة ضمن منظومة الري الحديث في الأراضي الزراعية التي يتم تمويلها من خلال بنكي الأهلي المصري والزراعي المصري دون فوائد ومدة تقسيط تصل لـ ١٠ أعوام.

وأوضح الزملوط، في بيان له، مساء الأربعاء، أن المنظومة يجري تطبيقها بعدد من محافظات الجمهورية وتم إدراج المحافظة تخفيفاَ عن المزارعين وحفاظاَ على الخزان الجوفي والتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية مع ضمان استدامة موارد المياه الجوفية، مؤكداَ أن المنظومة تشمل كافة نظم الري الحديث بما فيها الري المطري.