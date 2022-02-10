تصعيد على حدود أذربيجان.. قصف أرمني أشعل «معركة» لساعات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 36 دقيقة

جيش أذربيجان يعلن عن تعرض مواقعه للقصف على الحدود مع أرمينيا

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الخميس، إن مواقع الجيش الأذربيجاني على الحدود مع أرمينيا تعرضت للقصف من أراضي هذه الدولة المجاورة.

وأضافت الدفاع الأذربيجانية، في بيانها: “في الساعة 22:00 (21:00 بتوقيت موسكو) من يوم 9 فبراير، أطلقت وحدات من القوات المسلحة الأرمنية من مواقعها الواقعة في بلدة يوخاري شورجة بمنطقة باساركيشيار، النيران على مواقع الجيش الأذربيجاني في بلدة زيليق، واستمر القصف بشكل متقطع على مدى عدة ساعات”.

وأشارت الوزارة، إلى أن القوات الأذربيجانية ردت على النيران بالمثل وقمعت مواقع العدو، بحسب ما نقلت «تاس».

وتابعت الوزارة: “بات الوضع في هذا الاتجاه مستقرا حاليا، والوضع الميداني هناك تحت سيطرة وحدات القوات المسلحة الأذربيجانية”.

وكانت الأزمة بين البلدبن قد اشتعلت في أكتوبر 2020، بعدما طردت قوات أذربيجان قوات من أرمينيا من أراض كانت تسيطر عليها منذ التسعينات في إقليم ناغورنو كاراباخ وما حوله، قبل أن تتوسط روسيا لوقف إطلاق النار.

وقالت أرمينيا وأذربيجان وروسيا في وقت لاحق في نوفمبر 2020 إنها وقعت اتفاقاً لإنهاء الصراع العسكري على الإقليم بعد إراقة الدماء على مدى أكثر من شهر.