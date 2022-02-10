هل يعوّض الغاز الليبي غاز روسيا في أوروبا؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

في ظل التوتر السائد على الحدود الأوكرانية الروسية، تكثر التساؤلات حول استخدام روسيا لورقة الغاز للضغط على أوروبا، فهل يكون الغاز الليبي هو البديل في حال اخذت روسيا قرار قطع امدادات الغاز التي تمر عبر اوكرانيا الى القارة العجوز ؟

في هذا الشأن، صرح وزير النفط والغاز الليبي محمد عون بأن بلاده غير قادرة على تصدير الغاز إلى دول أوروبا من الحقول الليبية حتى لو زادت في معدلات الإنتاج الحالية.

وأكد عون في مقابلة مع وكالة أنباء “سبوتنيك” أن أزمة الغاز في أوروبا تتجاوز قدرات الإنتاج الليبي. وقال:”كميات الغاز التي كانت تصدر عن طريق خط شركة غرين ستريم إلى إيطاليا ومنها إلى الشبكة الأوروبية تخصص حاليا لاستهلاك المحطات الكهرباء وغيرها في دولة ليبيا”.

وأوضح في هذا السياق أنه “حتى وإن تم الضغط على الحقول المنتجة وغيرها، لا أعتقد أنها ستكون بالكميات المؤثرة التي تستطيع حل الأزمة في الاتحاد الأوروبي”.

وتنشط الوساطات الدولية مؤخرًا لسحب فتيل أي تطور دراماتيكي للأوضاع على الحدود، في ظل عدم تأكيد موسكو على أنها لن تغزو اوكرانيا.