البابا فرنسيس في لبنان هذا العام؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلن الحبر الأعظم عن دراسة إمكانية قيام بابا الفاتيكان فرنسيس بزيارة لبنان خلال العام الحالي، في حال كانت الظروف مواتية لمثل هذه الزيارة.

وقال أمين سر دولة الفاتيكان للعلاقات مع الدول، كبير الأساقفة بول ريتشارد غالاغير في بيان له، إن “إمكانية القيام بالزيارة قيد الدراسة، وهي ستجري ما أن تكون الظروف مؤاتية، وربما خلال العام”.

إلى ذلك، عبّر البابا فرنسيس، في أول محطة من زيارته في وقت سابق إلى قبرص، عن “قلق شديد” إزاء الأزمة التي يواجهها لبنان المجاور، ودعمه للشعب اللبناني في الأزمة التي يعيشها.

وألقى البابا كلمة أمام مسؤولي الكنيسة المارونية التي قدم بطريركها بشارة الراعي من لبنان خصيصا للمشاركة في استقباله.

وقال البابا في كاتدرائية سيدة النعم في نيقوسيا القديمة، وفق الترجمة إلى العربية التي وزعها الفاتيكان، “عندما أفكر في لبنان، أشعر بقلق شديد للأزمة التي يواجهها، وأشعر بمعاناة شعب متعب وممتحن بالعنف والألم”، مضيفاً “أنني أحمل في صلاتي الرغبة في السلام التي تنبع من قلب ذلك البلد”.