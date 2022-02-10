شكرا لقرائتكم خبر عن الساعات الأخيرة لتحرير حرض.. الجيش اليمني يحاصر مليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أحكمت قوات الجيش اليمني الحصار على عناصر ميليشا الحوثي وسط مدينة حرض التابعة لمحافظة حجة، بعد أن أمنت سلسلة جبلية شرق المدينة كانت الميليشيا تحاول عبرها فك الحصار المضروب على عناصرها منذ يوم الجمعة الماضي.

ووفقا لقناة اليمن الإخبارية، فإن قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة بصدد تنفيذ عمليات تمشيط واقتحام في الساعات المقبلة، إذ لم يعد أمام هذه عناصر الميليشيا سوى الاستسلام أو القتال حتى الموت .

وأكد مصدر ميداني أن قوات الجيش الوطني وألوية اليمن السعيد، حققت تقدما جديدا شرق مديرية حرض بمحافظة حجة، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف جماعة الحوثي.

وكانت قوات الجيش اليمني كبدت، أمس، ميليشيا الحوثي عشرات القتلى والجرحى في محافظتي مأرب والجوف .