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زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب جزر «كيرماديك»

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم، جنوب جزر /كيرماديك/ قبالة سواحل نيوزيلندا. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات, فيما لم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية /تسونامي/. ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال. جدير بالذكر، أن جزر "كيرماديك" كثيرا ما تتعرض لزلازل قوية، كان آخرها الإثنين الماضي، وبلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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