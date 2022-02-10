شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب جزر «كيرماديك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم، جنوب جزر /كيرماديك/ قبالة سواحل نيوزيلندا. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات, فيما لم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية /تسونامي/. ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال. جدير بالذكر، أن جزر "كيرماديك" كثيرا ما تتعرض لزلازل قوية، كان آخرها الإثنين الماضي، وبلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر.