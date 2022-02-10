شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند .. 14822 إصابة جديدة بكورونا و20 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة التايلاندية ، صباح اليوم الخميس تسجيل 14 ألفا و822 حالة إصابة و 20 حالة وفاة بفيروس كورونا ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية أن 8503 مرضى خرجوا من المستشفيات، بعد تعافيهم من الفيروس.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل مليونين و545 ألفا و873 حالة ، من بينها 322 ألفا و438 حالة منذ مطلع هذا العام، وتعافى مليونان و418 ألفا و380 ، بشكل كامل، حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 22 ألفا و364 حالة ، منذ بدء الجائحة.