عاجل.. روسيا تبدأ مناورات عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا وسط الأزمة الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

باشر الجيشان الروسي والبيلاروسي، اليوم الخميس مناورات عسكرية مشتركة تستمر عشرة أيام، على ما أعلنت موسكو وسط توتر بين موسكو والغرب بشأن أوكرانيا.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "بدأت في ميدان التدريبات المشتركة للقوات المسلحة البيلاروسية المناورات المشتركة للقوات المسلحة الروسية - البيلاروسية "عزيمة الاتحاد-2022".

وأضافت أن التدريبات التي تجرى في ميدان التدريبات المشتركة للقوات المسلحة البيلاروسية تهدف إلى "الاستعداد لوقف وصد هجوم خارجي في إطار عملية دفاعية".

وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، في وقت سابق، أن التدريبات تحمل طابعاً دفاعياً ولا تمثل تهديداً للمجتمع الأوروبي أو الدول المجاورة، مؤكدة أن ستجرى في الفترة من 10 إلى 20 من الشهر الجاري.