الأمير وليام يبدأ زيارة للإمارات لتعزيز العلاقات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بدأ الأمير وليام، دوق كامبريدج، الخميس، أول زيارة رسمية إلى دولة الإمارات، مع سعي بريطانيا لتعزيز علاقات البلدين.



وأكد قصر كينسينجتون الملكي البريطاني، أن الأمير وليام، الثاني في ترتيب ولاية العرش البريطاني، سيزور معرض إكسبو 2020 العالمي الذي تستضيفه دبي، كما سيروج لجائزة "إيرث شوت" التي أعلنها بشأن المناخ، وحملة "متحدون من أجل حماية الحياة البرية" المعنية بمكافحة التجارية غير القانونية في الحياة البرية.

وقال وليام عبر "تويتر": "أشعر بالحماس بالوصول إلى دبي للاحتفاء بمشاركة المملكة المتحدة في إكسبو 2020 دبي، ولبحث مسألة العمل مع دولة الإمارات والشركاء الدوليين لكي يصبح العالم أكثر استدامة".

وجاءت الزيارة بطلب من وزارة الخارجية البريطانية، مع سعي بريطانيا لتعزيز العلاقات التجارية مع دول الخليج في إطار استراتيجيتها لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وترتبط دولة الإمارات وبريطانيا بعلاقات قوية، ونددت لندن مؤخرا بهجوم مليشيات الحوثي الإرهابي على منشآت مدنية في أبوظبي، فيما زار الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني، والد وليام، الخليج كثيرا في ظل هذه العلاقات القوية مع المنطقة.

وكان قصر كنسينجتون، قال في بيان سابق، أن "العلاقة بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة عميقة وقوية".

ولفت القصر الملكي البريطاني، إلى أن "زيارة الأمير وليام للإمارات تأتي في ضوء هذه الروابط القوية وتبني عليها".

وتبني الزيارات المتبادلة بين البلدين على مسار الروابط التاريخية القوية والاستثنائية بينهما.

وعلى مدار عقود، ظلت المملكة المتحدة دولة صديقة ومقدرة لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها في عام 1971، وفق الموقع الرسمي للخارجية الإماراتية.

وترتبط دولة الإمارات وبريطانيا تاريخيا بعلاقات وطيدة ومزدهرة ترعى المصالح الاقتصادية والاستراتيجية والثقافية للبلدين.