واشنطن تؤكد المشاركة بـ"ميونخ للأمن"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد البيت الأبيض أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستشارك في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن بألمانيا.



وقال البيت الأبيض، في بيان، إن "هاريس تريد بمشاركتها إظهار الالتزام الحديدي حيال الحلفاء داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتأكيد على العمل من أجل سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

وأضاف أن "الغرض من مشاركة هاريس أيضا التأكيد على المصلحة المشتركة في الحفاظ على المبادئ الأساسية التي يقوم عليها السلام والأمن في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".

وكان رئيس المؤتمر، فولفجانج إيشينجر، أعلن في وقت سابق أنه يتوقع مشاركة هاريس في أهم تجمع لخبراء السياسة الأمنية، والمقرر في الفترة من 18 وحتى 20 من شهر فبراير/شباط الجاري.

وبحسب إيشينجر، سيشارك في المؤتمر إلى جانب هاريس، المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأمين عام حلف ناتو، ينس ستولتنبرج، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

يذكر أن النسخة السابقة من المؤتمر عقدت افتراضيا العام الماضي بسبب جائحة كورونا، ومن المنتظر أن يتم عقد نسخة العام الحالي بالحضور الفعلي.

وسيتم فرض تعليمات مشددة خلال فترة انعقاد المؤتمر في فندق "بايريشر هوف (القصر البافاري)"، وسيتقلص عدد المشاركين في المؤتمر هذا العام إلى 600 شخص فقط، بدلا من العدد المعتاد الذي كان يتجاوز 2000 شخص.

وسيتعين على كل مشارك إجراء اختبار "بي سي آر" يوميا، كما يجب أن يكونوا جميعهم ممن أخذوا تطعيم كورونا.