نواب أمريكيون يؤكدون أن التقدم النووي في إيران "صادم"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بعد اجتماع مغلق، إنهم أصيبوا بصدمة إزاء التقدم الذي تحرزه إيران في برنامجها النووي، حتى مع استمرار محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي لعام 2015.



وشارك في الاجتماع كبير المفاوضين الأمريكيين للمحادثات مع إيران روبرت مالي، ومنسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي، بريت ماكجورك، ومسؤول استخباراتي، في الاجتماع الذي عقد بمقر الكونغرس أمس الأربعاء.

وكانت القضية الرئيسية هي "وقت الانطلاق" الذي تحتاج إليه إيران لتكثيف تخصيب اليورانيوم وإنتاج سلاح نووي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن السيناتور الديمقراطي، كريس مورفي، من ولاية كونتيكت، القول: "كان هذا إيجازاً مثيراً للانتباه، وصادماً بشأن الوضع الذي وصلنا إليه... المعلومات التي حصلنا عليها بشأن وقت الانطلاق أمر يتعين علينا جميعاً أن نفكر فيه".

وتساور الشكوك النواب الأمريكيين منذ فترة طويلة إزاء المحادثات مع إيران، وانتقد أعضاء من الحزبين الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية.