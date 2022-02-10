الجيش الأمريكي ينقل ألف جندي إلى رومانيا (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش الأمريكي اعتزامه نقل نحو 1000 جندي ودبابات ومركبات عسكرية من قاعدة فيلزيك بشرق ألمانيا إلى رومانيا.



وقال القائد الأمريكي جو إيورس، أمس الأربعاء، إن بعض القوات الموجودة في القاعدة قد غادرت بالفعل، مشيراً إلى أن من المنتظر نقل بقية الجنود خلال الأيام المقبلة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت عن هذه الخطوة حديثاً، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأوضح إيورس أن المهمة تتركز على التدريب، وقال إنه سيتم نقل الجنود الأمريكيين بناء على دعوة من الحكومة الرومانية، وإنهم سيظلون هناك طالما كانوا موضع ترحيب وطالما تطلبت المهمة ذلك، "ونحن نقف كتفا بكتف مع الجيش الروماني".

وبحسب البنتاغون، من المنتظر نشر 2000 جندي أمريكي إضافي في أوروبا، 1700 في بولندا و300 في ألمانيا.

وذكر البيت الأبيض أن نشر القوات الإضافية لا يرجع إلى وضع خطر جديد في الأزمة الأوكرانية.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت الأربعاء الماضي إن الحكومة الأمريكية تجري مشاورات مع شركائها وحلفائها في هذا الصدد منذ أسابيع.

وتجدر الإشارة إلى أن أكبر قاعدة للجيش الأمريكي في أوروبا موجودة في منطقتي جرافنفور، وفيلزيك المجاورة بألمانيا.

ويبلغ عدد القوات الموجودة هناك حاليا، وفقا لمتحدث، نحو 12 ألف جندي.