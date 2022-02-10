شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تُعلن حشد ألف عسكري في حالة تأهب لمواجهة هذا الأمر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت بريطانيا أنه في حالة حدوث أزمة إنسانية في شرق أوروبا، فإنها ستضع 1000 عسكري إضافي في حالة تأهب.
وفي بيان رسمي أكد رئيس الوزراء أنه في حال وجود أزمة إنسانية، فإنه سيتم حشد 1000 عسكري بريطاني آخر.
وأوضح أنه لمواجهة أي عدوان روسي على دول شرق أوروبا، فإن عناصر الكتيبة 45 للمهام الخاصة التي تم نشرها في بولندا، والقوات التي ستصل إستونيا قريبًا مستعدون لهذا الأمر، حسب “سبوتنيك”.
وأكد أن نشاط العسكريين البريطانيين سيشمل التدريب وإجراء تدريبات مشتركة ودعم التخطيط لحالات طارئة.
وفي وقت سابق أرسلت بريطانيا 350 عسكريا إلى بولندا لتعزيز القوة البريطانية الموجودة هناك ضمن قوات الناتو المشتركة.
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