شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المحروقات بأمريكا تصل لأعلى مستوياتها منذ 8 أعوام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

مع تنامي المخاوف المرتبطة بالتوترات في أوروبا الشرقية، ارتفعت أسعار المحروقات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها في ثماني سنوات.

ووصل متوسط سعر جالون البنزين 3.47 دولار الأربعاء، لتصبح في أعلى مستوى منذ 2014 بحسب أرقام وزارة الطاقة الأميركية.

وبالرغم من أن أسعار المحروقات عادة ما تنخفض في الأشهر الأولى من العام، إلا أن القلق الدولي من التوترات بين روسيا وأوكرانيا تسبب في رفع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولار للبرميل.

يقول توم كلوزا، محلل متخصص في تحليل أسعار الطاقة، إن ارتفاع أسعار المحروقات “لم يكون مدفوعا بالطلب، ولكنه مدفوع بالعرض، حيث تحركت أسعار النفط الخام اعتمادا على الأسس الجيوسياسية، إذ إن كثيرا من السيناريوهات حول: ماذا لو غزت روسيا أوكرانيا وفرضت عقوبات دولية؟” مطروحة على الطاولة.

وتنتج روسيا أكثر من 10 في المئة من النفط في العالم، بحسب بيانات 2020، وهو ما قد يتأثر بسبب الصراع المحتمل مع أوكرانيا، والعقوبات دولية التي يهدد بها الغرب روسيا.