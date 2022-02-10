الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع غربي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، السيطرة على حريق اندلع داخل مسقفات من (السندويج بنل) سريع الاشتعال في منطقة الداودي غربي العاصمة بغداد .

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "أربع فرق اطفاء توجهت الى مكان الحريق وسيطرت على النيران وانقذت ما يمكن انقاذه من تلك المواد وانهت اعمالها بإخماد الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".



وأضافت أن "سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي".