شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم (آخر التحديثات) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 400.25 مليون والوفيات لـ 6.136.871 ملايين، وفقا لإحصاء وكالة رويترز.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 11 مليونا و769540 بعد تسجيل 247862 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 119453 بعد تسجيل 238 وفاة جديدة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، تسجيل 29 إصابة جديدة بكوفيد-19 الأربعاء مقارنة مع 110 حالات الثلاثاء. وقالت اللجنة في بيان إن 7 إصابات جديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 73 قبل يوم.

وسجلت الصين 28 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض، ارتفاعا من 24 حالة الثلاثاء. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون برالصين الرئيسي قد سجل حتى الأربعاء 106663 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 24898 إصابة جديدة بفيروس كورونا و743 وفاة أخرى الأربعاء.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في المكسيك منذ بدء الجائحة إلى 5 ملايين و192008، والوفيات إلى 310627.

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت زيادة قياسية جديدة في إصابات فيروس كورونا الأربعاء بلغت 54122 إصابة.

وذكرت الوكالة أن عدد الإصابات الإجمالي بلغ مليونا و185361، بينما بلغ عدد الوفيات 6963 حالة، بين عدد السكان البالغ 52 مليون نسمة.

سجلت وزارة الصحة المصرية 2191 إصابة جديدة بفيروس كورونا و57 وفاة، الأربعاء، مقارنة مع 2194 إصابة و60 وفاة الثلاثاء.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 446308 من ضمنهم 380028 حالة تم شفاؤها، و23110 حالة وفاة".

أفادت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، الأربعاء، أنها سجلت 178814 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1264 وفاة أخرى بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت إجمالا 26 مليونا و955434 إصابة بفيروس كورونا و635074 وفيات.

أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن بريطانيا سجلت 68214 إصابة جديدة بكوفيد-19 و276 وفاة، فيما تراجع متوسط 7 أيام لكل من الإصابات والوفيات مقارنة بالأسبوع السابق.

وفي آخر 7 أيام، انخفض عدد الإصابات 23% وتراجع عدد الوفيات 16% عن الأسبوع السابق.