رئيس كوريا الجنوبية يصنف روسيا شريكا رئيسيا.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وكالة "يونهاب"، إن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، وصف روسيا بالشريك و"الرفيق" الأساسي لبلاده على طريق السلام والازدهار في أوراسيا.



وأشار الرئيس الكوري الجنوبي كذلك، إلى ضرورة تعزيز التعاون مع روسيا الاتحادية.

وأضاف رئيس كوريا الجنوبية: "تعتبر روسيا دولة شريكة رئيسية في السياسة الشمالية الجديدة لجمهورية كوريا، وهي رفيق لنا في الجهود المبذولة من أجل الازدهار والسلام في أوراسيا. يجب تطوير العلاقات مع روسيا كشريك استراتيجي، والتي أصبحت أكثر كثافة في عام 2020 مع حلول الذكرى السنوية الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية، ويجب مواصلة تعزيز التبادلات والتعاون المستقر".

وأشار إلى أنه تم وضع هدف تحقيق التبادل التجاري مع روسيا عند حدود 30 مليار دولار وزيادة عدد الرحلات المتبادلة إلى مليون شخص، وهذا من شأنه أن يفتح "حقبة" جديدة في العلاقات بين البلدين.

وفيما يتعلق بمشاركة روسيا في عملية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية والمفاوضات متعددة الأطراف، قال الرئيس الكوري الجنوبي، إن بلاده تتعاون بشكل وثيق في هذا المجال مع الولايات المتحدة، وكذلك مع روسيا والصين واليابان وبعض الدول الأخرى. وهي تركز خلال ذلك على استئناف الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ، ومع تحقيق التقدم "سيكون من الممكن التفكير في خطة" للمفاوضات متعددة الأطراف.