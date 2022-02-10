العاهل السعودي يؤكد لبايدن دعمه لمواجهة أنشطة إيران وحرصه على استقرار أسواق النفط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، وفق وكالة الأنباء السعودية.



وأكد الملك سلمان، في المكالمة أهمية استمرار وتعزيز التعاون الأمني المشترك في مكافحة الإرهاب وتمويله، مثمناً ما أبداه الرئيس الأمريكي من التزام بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها، ووقوفها إلى جانب المملكة وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها، وأمن المنطقة واستقرارها.

وأشار العاهل السعودي إلى دعم المملكة لجهود الإدارة الأمريكية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وعلى العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران في المنطقة، مؤكداً في الوقت نفسه حرص المملكة على نزع كافة أسباب التصعيد في المنطقة، ومواصلة الحوار.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن حرص المملكة على الحل السياسي الشامل في اليمن، وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني، مشيراً إلى جهود المملكة المستمرة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وإعادة إعمار اليمن.

وفيما يتعلق بالطاقة وأسواق النفط، أكد خادم الحرمين الشريفين، أهمية الحفاظ على توازن الأسواق واستقرارها، منوهًا بدور اتفاق أوبك بلس التاريخي في ذلك، وأهمية المحافظة عليه.