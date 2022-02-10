الرئيس الفرنسي يبلغ بايدن بمشاوراته مع الرئيسين الروسي والأوكراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تشاور الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفياً الأربعاء، مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي أبلغه بمضمون "لقاءاته الأخيرة" مع الرئيسين الروسي والأوكراني في موسكو، وكييف، وفق البيت الأبيض.



وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان مقتضب دون تعليق على جولة ماكرون "تحدثا أيضا عن الجهود الدبلوماسية وجهود الردع القائمة، والتي تبذل بتنسيق وثيق مع حلفائنا وشركائنا، رداً على استمرار الانتشار العسكري لروسيا على حدود أوكرانيا".

والتقى ماكرون الإثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، ثم نظيره الاوكراني فولوديمير زيلنسكي الثلاثاء في كييف.

وأكد ماكرون أنه تلقى تعهداً من بوتين بمنع تصعيد إضافي، وأكدت باريس أن الزيارة أحرزت "تقدماً" لتهدئة الوضع.

وأبدى المستشار الألماني اولاف شولتس تفاؤلاً الأربعاء بـ"التقدم" بعد استئناف الاتصالات الدبلوماسية الكثيفة بين روسيا، والدول الغربية.

وأكّدت أوكرانيا الأربعاء أن هناك "فرصاً حقيقية" لخفض حدّة التوتر على حدودها مع روسيا.

في حين تحدث الكرملين عن "مؤشّرات إيجابية".

من جهتها، لا تزال الولايات المتحدة متكتمة على ما أفضت إليه جولة الرئيس الفرنسي.