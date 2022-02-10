شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجاة رئيس الحكومة الليبية من محاولة اغتيال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تحدّثت وسائل إعلام ونشطاء وصحفيون مقربون من رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة فجر اليوم الخميس، عن تعرض الأخير لمحاولة اغتيال وسط العاصمة طرابلس ونجاته منها، حسبما أفاد موقع "أخبار ليبيا".



ولم يصدر بعد أي بيان رسمي من قبل مكتب الدبيبة أو وزارة الداخلية حول ذلك.

وبحسب صحيفة المرصد الليبية، نشر المصور الخاص للدبيبة مقطع لسيارات مسلحة ومدرعة تجوب وسط طرابلس ومنطقة حي الأندلس عقب التقارير عن تعرض سيارته لإطلاق نار.

ويعتزم مجلس النواب اليوم الخميس التصويت على اختيار رئيس للحكومة لخلافة الدبيبة من بين مرشحين اثنين فقط من 7 مترشحين قدموا ملفات ترشيحهم.