اخبار العالم

دبلوماسي روسي يؤكد أنه لا دوافع لغزو أوكرانيا

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دبلوماسي روسي يؤكد أنه لا دوافع لغزو أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، غينادي غاتيلوف "إن موسكو ليس لديها إي خطط لغزو أوكرانيا، كونه لا يوجد لهذا دافع ولا هدف جيوستراتيجي ولا منطق سليم".

 

وأوضح غاتيلوف لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، أنه "قد يكون هناك تخبط عند المسؤولين والمحللين الغربيين في فك رموز تصريحات القيادة الروسية الواضحة تماماً، مشيراً إلى أن ليس لدى روسيا ولم يكن، إي خطط لغزو أوكرانيا.

 

وأشار غاتيلوف إلى أن "روسيا دعت دائما ولا زالت لعلاقات متساوية وعملية، ذات منفعة متبادلة مع جميع الدول وليس فقط مع جيرانها".

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا