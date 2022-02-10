دبلوماسي روسي يؤكد أنه لا دوافع لغزو أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، غينادي غاتيلوف "إن موسكو ليس لديها إي خطط لغزو أوكرانيا، كونه لا يوجد لهذا دافع ولا هدف جيوستراتيجي ولا منطق سليم".



وأوضح غاتيلوف لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، أنه "قد يكون هناك تخبط عند المسؤولين والمحللين الغربيين في فك رموز تصريحات القيادة الروسية الواضحة تماماً، مشيراً إلى أن ليس لدى روسيا ولم يكن، إي خطط لغزو أوكرانيا.

وأشار غاتيلوف إلى أن "روسيا دعت دائما ولا زالت لعلاقات متساوية وعملية، ذات منفعة متبادلة مع جميع الدول وليس فقط مع جيرانها".