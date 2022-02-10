رعب بين طلاب واشنطن بعد تهديدات بزرع قنابل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

فتح مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) تحقيقا في تهديدات بوجود قنابل في 8 مدارس على الأقل بالعاصمة واشنطن.



وسبق أن أعلنت وسائل إعلام أمريكية أن الشرطة أخلت ست مدارس عقب تلقيها تهديدات بتفجير قنابل.

وذكرت شرطة العاصمة أنها استجابت لتهديدات "متعددة" بوجود قنابل فى المنطقة بما فيها مدارس عامة، حسبما أفادت مجلة فوربس.

وقالت الشرطة إنه تم إخلاء تلك المدارس دون العثور على مواد خطرة بعد التحقيق.