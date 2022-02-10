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تونس تسمح بصلاة الجمعة في المساجد بعد حظرها شهراً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

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أعلنت وزارة الشؤون الدينية في تونس الأربعاء قرارها استئناف صلاة الجمعة في المساجد بعد حظر استمر منذ 14 يناير الماضي.

 

وكانت السلطات أعلنت حظراً للتجمعات والتظاهرات لمدة أسبوعين للحد من تفشي فيروس ومددت الفترة أسبوعين إضافيين.

 

وأفادت الوزارة، في بيان صحفي، بفتح المساجد لصلاة الجمعة بدءاً من غد مع التقيد بالبروتوكول الصحي.

 

وتشهد تونس منذ أسابيع موجة خامسة لوباء كورونا، لكن أعداد المصابين منذ نحو أسبوع تتجه إلى التراجع.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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