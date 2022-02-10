تونس تسمح بصلاة الجمعة في المساجد بعد حظرها شهراً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الشؤون الدينية في تونس الأربعاء قرارها استئناف صلاة الجمعة في المساجد بعد حظر استمر منذ 14 يناير الماضي.



وكانت السلطات أعلنت حظراً للتجمعات والتظاهرات لمدة أسبوعين للحد من تفشي فيروس كورونا ومددت الفترة أسبوعين إضافيين.

وأفادت الوزارة، في بيان صحفي، بفتح المساجد لصلاة الجمعة بدءاً من غد مع التقيد بالبروتوكول الصحي.

وتشهد تونس منذ أسابيع موجة خامسة لوباء كورونا، لكن أعداد المصابين منذ نحو أسبوع تتجه إلى التراجع.