بعد تسطح المنحنى الوبائي.. سلطنة عمان تخفف إجراءات "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قررت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في سلطنة عمان، تخفيف الإجراءات المواجهة الوباء، حسب وكالة الأنباء العمانية.



وقالت اللجنة في بيان لها الأربعاء، إن هذا التخفيف يأتي بعد استقرار نسبة الإيجابية للفحوصات.

وقررت اللجنة إقامة صلاة الجمعة واستمرار الصلوات الخمس على ألا يتجاوز عدد المصلين 50% من السعة الاستيعابية للمسجد، مع الالتزام بالضوابط.

وتابعت اللجنة العمانية العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، في إطار انعقادها المستمر، تطوّرات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحدّ من انتشارها.

واطّلعت اللجنة العليا على تقارير حول وضع جائحة كورونا (كوفيد ١٩) التي تشير إلى تسطح المنحنى الوبائي للحالات الإيجابية، ويدعم ذلك استقرار نسبة الإيجابية للفحوصات.