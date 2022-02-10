التشيك تلغي بعض قواعد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تخطط التشيك لإلغاء قاعدة جائحة كورونا التي لا تسمح إلا للملقحين والمتعافين من كوفيد- 19 بدخول مناطق معينة.



ولن يشمل إلغاء القاعدة قطاع المطاعم والفنادق فحسب، بل وقطاعات أخرى أيضاً مثل الفعاليات الثقافية والرياضية، وفقاً لما قرر مجلس الوزراء الليبرالي المحافظ في براغ اليوم.

وتم الإبقاء على متطلبات الفحص وإبراز دليل على عدم الإصابة بكورونا لدى دخول جمهورية التشيك.

وقال رئيس الوزراء بيتر فيالا: «وجهة نظرنا أنه يمكننا التخلص من معظم قيود فيروس كورونا اعتباراً من الأول من مارس».

وأضاف فيالا (57 عاماً) أنه لن يتم الإبقاء عملياً إلا على قاعدة وضع كمامات عالية الجودة من طراز «إف إف بي 2». إلا أن ذلك يعتمد على تطورات موجة أوميكرون.

وقرر مجلس الوزراء رفع عدد المشاركين في الفعاليات الكبرى اعتباراً من 18 فبراير إلى 5000 على المقاعد أو 500 مشاركين واقفين.