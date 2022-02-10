شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا قال الرئيس الكوري الجنوبي عن قمة لبايدن وكيم؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس الكوري الجنوبي، الخميس، أن عقد قمة بين الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية "مسألة وقت" في حال خفض التوتر بين البلدين.



جاء ذلك خلال مقابلة موسعة للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه- إن مع وكالات أنباء عالمية.

وقال إنه لا يوجد شرط مسبق لمحادثات قمة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ويمكن لسيؤول عقد قمة افتراضية مع بيونغ يانغ إذا كان الاجتماع وجها لوجه صعب للغاية، وسط تصاعد التوترات بشأن اختبارات الشمال المستمرة للصواريخ الباليستية.

وحذر مون من أن شبه الجزيرة الكورية قد تكرر أزمة ما قبل 5 سنوات إذا مضت بيونغ يانغ قدما في تهديدها المستتر بالتملص من الالتزام الذي فرضته على نفسها بحظر إطلاق الصواريخ بعيدة المدى والتجارب النووية.

وأضاف: "طالما أن هناك استعدادًا للدخول في حوار، فلا يهم ما إذا كانت القمة ستعقد وجهًا لوجه أم افتراضية. مهما كانت الطريقة التي تريدها كوريا الشمالية ستكون مقبولة".

وقال مون أيضا: "ليس من المرغوب فيه وضع شروط مسبقة للحوار.. أعتقد أنه سيكون من المفيد مناقشة مثل هذه الشروط المسبقة على طاولة المفاوضات".

وفي يناير/كانون الثاني وحده، أجرت كوريا الشمالية 7 تجارب صاروخية - بما في ذلك اثنان مما تدعي أنهما صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت وصاروخ باليستي متوسط المدى.

وكان إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات هو اختبار صاروخ بأطول مدى منذ اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وسط الجمود في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، هددت كوريا الشمالية على ما يبدو بالتراجع عن تعليقها المستمر منذ سنوات للتجارب النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وقال مون: "إن الشعب الكوري والمجتمع الدولي يشعران بقلق بالغ بشأن العمل العسكري الأخير لكوريا الشمالية.. أنا أيضا آخذ الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية على محمل الجد".

وأوضح أنه وكيم عقدا قمة في أبريل/نيسان 2018، وقد أدت جهود الحوار هذه في النهاية إلى إحلال السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

وتابع مون: "مع ذلك، أود منكم أن تفكروا في الأزمة التي كان من الممكن أن تتصاعد إلى حرب في شبه الجزيرة الكورية قبل 5 سنوات عندما أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية وأطلقت صواريخ باليستية عابرة للقارات".

وقال: "أدت البداية المثيرة للمحادثات بين الكوريتين، وكوريا الشمالية والولايات المتحدة وسط هذه الأزمة إلى تبديد غيوم الحرب المظلمة فوق شبه الجزيرة بضربة واحدة ، مما ساعد في الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية حتى الوقت الحاضر ".

وتجنبت كوريا الشمالية إجراء محادثات بشأن برنامجها النووي منذ قمة بلا اتفاق في 2019 بين الزعيم كيم جونغ- أون والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

قد يكون دافع كوريا الشمالية غير الممانع لتجربة أنظمة أسلحة جديدة جزءًا من جهودها للضغط على الولايات المتحدة لإظهار المزيد من المرونة للمضي قدمًا في المفاوضات النووية.

وقال مون إنه "مؤسف للغاية" أن تنتهي القمة بين كيم وترامب دون اتفاق.

وأضاف: "كان من الأفضل لو تم التوصل إلى صفقة كبرى في قمة هانوي. إذا كان ذلك صعبًا للغاية.، أعتقد أنه كان ينبغي السعي إلى صفقة صغيرة لاتباع نهج تدريجي".

وقال مون "من المؤسف للغاية أن القمة انتهت بعدم التوصل إلى اتفاق بينما كان ينبغي ضمان استمرار الحوار على الأقل".