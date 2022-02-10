شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير برلمانى يكشف أسباب قدرة مصر على إقامة شراكة مع أفريقيا بمجال الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو تعريز العلاقات المصرية الأفريقية، تضع استراتيجية قطاع الكهرباء في مقدمة أولوياتها عدد من المحاور الهامة من هذا الاتجاه، ويأتى فى مقدمتها إقامة شراكات مع الدول الافريقية في المجالات المتنوعة للكهرباء والطاقة المتجددة بمشاركة القطاع الخاص.

فما هى نقاط القوة التى مكنت مصر وعززت قدرتها علي الدخول بفاعلية في تنفيذ هذا البرنامج؟ نجيب عن ذلك في ضوء مذكرة حكومية مقدمة من وزارة الكهرباء للجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي: