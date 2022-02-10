شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير برلمانى يكشف أسباب قدرة مصر على إقامة شراكة مع أفريقيا بمجال الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو تعريز العلاقات المصرية الأفريقية، تضع استراتيجية قطاع الكهرباء في مقدمة أولوياتها عدد من المحاور الهامة من هذا الاتجاه، ويأتى فى مقدمتها إقامة شراكات مع الدول الافريقية في المجالات المتنوعة للكهرباء والطاقة المتجددة بمشاركة القطاع الخاص.
فما هى نقاط القوة التى مكنت مصر وعززت قدرتها علي الدخول بفاعلية في تنفيذ هذا البرنامج؟ نجيب عن ذلك في ضوء مذكرة حكومية مقدمة من وزارة الكهرباء للجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي:
1- يتمتع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالخبرات الفنية المؤهلة لإجراء أعمال الصيانة والتأهيل والمشاركة في التنفيذ لشبكات التوزيع، بالإضافة إلى الخبرات الفنية في مجال تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
2- يوجد العديد من الشركات العاملة فى مجال الكهرباء والطاقة التي لديها الإمكانيات والقدرات الفنية التي تؤهلهـا لتنفيذ مشروعات الطاقة الكهربائية بالدول الافريقية في مجالات (إنتاج - نقل – توزيع) الكهرباء.
3- تمتع مصر بوجود قاعدة صناعية عريضة في مجال التصنيع المحلى لمهمات الكهرباء كما يلي:
- بلغت نسبة المكون المحلي في مشروعات مزارع الرياح في مصر من 20-30%.
- بلغت نسبة التصنيع المحلي في المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات 50%.
- يوجد حاليا ثلاث مصانع تقوم بعمليات التجميع النهائية لنماذج الخلايا الشمسية.
- يوجد شركات تقوم بتصنيع وإنتاج كافة مكونات نظم سخانات المياه الشمسية.
- يتمتع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالخبرات والكفاءات المختلفة في مجال الطاقة الكهرومائية مثل إعداد وتحديث الدراسات اللازمة لإنشاء المحطات المائية مع استيفائها من جميع الجوانب البيئية والاقتصادية والفنية بالتعاون مع مكاتب الخبرة العالمية والاشتراك في تنفيذ وإنشاء وإحلال وتجديد المحطات المائية.