شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة من محاولة اغتيال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تعرض رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة اليوم، لمحاولة اغتيال عندما أطلق مجهولون النار على سيارته في طرابلس.

وأفادت مصادر أن رئيس الوزراء نجا من هذه المحاولة، وأنه كان عائدا إلى بيته عندما أُطلق الرصاص من سيارة أخرى قبل أن تلوذ بالفرار، حسب “سكاي نيوز”.

وأوضحت أنه عقب محاولى الاغتيال، تجولت سيارات مسلحة ومدرعة وسط طرابلس ومنطقة حي الأندلس.

وأكدت أنه لم يتم إلقاء القبض أو التعرف على منفذي محاولة الاغتيال، أن الواقعة أحيلت إلى النائب العام للتحقيق.

يأتي هذا بعد إعلان الدبيبة أن حكومته لن تتراجع عن دورها، وأنها مستمرة في عملها حتى التسليم لحكومة منتخبة.

وفي وقت سابق شكك الدبيبة في تصويت البرلمان على رئيس جديد للحكومة، وتحدث عما وصفها بالطبقة السياسية المهيمنة التي تمدد لنفسها عن طريق البرلمان.