شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. 29 إصابة جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس تسجيل 29 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس مقارنة مع 110 حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن سبع إصابات جديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 73 قبل يوم.

وسجلت الصين 28 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 24 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الأربعاء 106663 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.