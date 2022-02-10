شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان تتفق على التعاون لمواجهة «تهديدات» صواريخ كوريا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن وزراء دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اتفقوا خلال محادثات هاتفية اليوم الخميس على التعاون الوثيق في مواجهة "التهديدات" الصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية.

وبحسب وكالة يونهاب للأنباء، جاءت المحادثات بين وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك ونظيريه الأمريكي والياباني لويد أوستن ونوبو كيشي، عقب سلسلة من التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى يوم 30 كانون الثاني/يناير.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "الوزراء الثلاثة اتفقوا على أن تتعاون الدول الثلاث بشكل وثيق في مواجهة تهديدات الصواريخ الكورية الشمالية وستواصل جهودها لتحقيق هدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".

وأضافت الوزارة أن وزراء الدفاع اتفقوا أيضا على الاجتماع بشكل شخصي في موعد "متفق عليه بشكل متبادل".

وقال مسؤول في سول طلب عدم الكشف عن هويته للصحفيين إن المحادثات الهاتفية التي استمرت 30 دقيقة بدأت بالتركيز على توجيه "رسالة منسقة" من الدول الثلاث ضد "التهديدات الأمنية" من جانب كوريا الشمالية.

وخلال الاجتماع، وصف سوه السلسلة الأخيرة من تجارب الصواريخ الكورية الشمالية بأنها "تهديد مباشر وخطير" لكوريا الجنوبية و"تحد لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن أوستن أكد مجددا خلال المحادثات التزام بلاده "الصارم" بالدفاع عن كوريا الجنوبية.