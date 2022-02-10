شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة رئيس الوزراء الليبي من محاولة اغتيال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مصدر قريب من رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، إن رئيس الوزراء نجا دون أذى عندما أصابت أعيرة نارية سيارته في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، واصفا ذلك بأنه محاولة اغتيال واضحة.

وذكر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الدبيبة كان عائدا إلى بيته عندما أُطلق الرصاص من سيارة أخرى قبل أن تلوذ بالفرار، وأن الواقعة أحيلت إلى النائب العام للتحقيق.

وعُين الدبيبة رئيسا للوزراء في مارس آذار رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية التي تدعمها الأمم المتحدة.