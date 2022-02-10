شكرا لقرائتكم خبر عن وثائق جديدة تؤكد تورط الغنوشي في الاعتداء على أمن الدولة التونسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في لطمة جديدة لتنظيم الإخوان الدولي في تونس، كشفت وثائق تم إعلانها، أمس الأربعاء، عن تورط مؤسس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي في الاعتداء على أمن الدولة التونسية والتخابر مع جهات أجنبية.

وقالت هيئة الدفاع عن السياسيين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين تم اغتيالهما، وتتهم الهيئة الإخوان بارتكاب الجريمتين، في مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، إن الغنوشي متورط بالاعتداء على أمن الدولة التونسية. وأشارت هيئة الدفاع إلى أن القاضي البشير العكرمي ارتكب جرائم بتورطه في ملف الاغتيالات بتونس، وبعلاقته بالجهاز السري للغنوشي، لافتة إلى أنه لم توجه أي تهم بقضية الغرفة السوداء.

اتهام الغنوشيكان عبدالمجيد بلعيد شقيق شكري بلعيد، صرح لوسائل إعلام تونسية، أن هيئة الدفاع ستكشف بالوثائق عن تورط أسماء «ثقيلة» في عملية الاغتيال، بينها الغنوشي. وكانت عائلة بلعيد اتهمت حركة النهضة بالتورط في اغتيال ابنها، كما دعا شقيق الراحل في ذكرى وفاته قبل أشهر، التونسيين كافة إلى التعبير عن غضبهم بسبب عدم محاسبة القتلة حتى اليوم. يذكر أن هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، أشارت في 2018 إلى تورط حركة النهضة عبر «تنظيم سري» في اغتيال المعارضين التونسيين، وكشفت عن وثائق وصفتها بـ «الخطيرة»، قائلة إنها كانت مودعة في «غرفة سوداء» بوزارة الداخلية.

وكانت النيابة العامة في تونس أحالت في الخامس من يناير الماضي، كلا من الغنوشي وآخرين إلى الدائرة الجنائية، بتهمة ارتكابهم جرائم انتخابية وتلقي تمويلات مجهولة المصدر.

يُذكر أن بلعيد اغتيل في فبراير 2013، وما زال هذا الملف تماما كاغتيال محمد البراهمي في 25 يوليو من العام ذاته، بين أيدي القضاء.

تصحيح المسارعلى صعيد متصل، قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، إن حل المجلس الأعلى للقضاء يندرج تحت إطار مواصلة تصحيح المسار الديمقراطي الذي انطلق في 25 يوليو الماضي، عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور ومقتضيات المرسوم الرئاسي 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021، موضحا أن التدابير الاستثنائية جاءت كإعادة تنظيم مؤقت للسلطات، وأن الإجراءات التي طالت كلا من البرلمان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الأعلى للقضاء، لا تستهدف وجود المؤسسات في حد ذاتها؛ وإنما طريقة تسييرها وافتقارها إلى الحوكمة، مما أضعف مصداقيتها لدى الرأي العام الوطني والدولي، وأثر في نجاعتها وانعكس سلبا على صورة تونس بالخارج. جاء ذلك خلال لقائه مع سفراء «مجموعة السبعة» المعتمدين بتونس، إضافة إلى ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لإطلاعهم على حقيقة الأسباب التي دفعت الرئيس التونسي قيس سعيد لاتخاذ قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء.

احترام الحقوقوقال الجرندي في بيان لوزارة الخارجية، الثلاثاء، إن المسار الديمقراطي في تونس واحترام حقوق الإنسان والحريات خيارات لا رجعة فيها ولا تراجع عنها، موضحا أن نظاما قضائيا عادلا ومستقلا يشكل أحد الأعمدة الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وضمانة للحقوق والحريات وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين دوى أدنى تمييز أمام القانون وأمام العدالة. وأضاف أن العديد من الانتقادات وجه للمجلس الأعلى للقضاء، سواء من حيث تركيبته أو من حيث صلاحياته، من قبل العديد من القضاة، وحتى من قبل عديد الشركاء الدوليين بما فيهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي أقرت في بيانها الصادر هذا اليوم بالنقائص والثغرات التي تعتري النظام القضائي وضرورة إدخال الإصلاحات اللازمة عليه.