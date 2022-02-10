شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تبدي تفاؤلا بالمسار الدبلوماسي مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن هناك بعض التقدم في الجهود الدولية لتجنب الحرب مع روسيا.

وقال كوليبا في تعليقات بثها التلفزيون الوطني أمس: «الدبلوماسية تجدي، وتحد من النوايا العدوانية لروسيا».

وأضاف أن كييف أصبحت مركزا للسياسة الدولية في الأيام الأخيرة، بفضل زيارات رؤساء دول وحكومات الغرب، وأن روسيا تدرك الآن التداعيات في حالة وقوع هجوم على أوكرانيا.

وقال كوليبا: إن حزمة العقوبات التي تم إعدادها سوف تظل سارية حتى لو هدأ الوضع، وسوف تستمر تتأرجح أمام روسيا «مثل سيف ديموقليس»، في استخدام مجازي كناية عن الخطر المحدق.

وتابع أن أكثر من ألف طن من الذخيرة والأسلحة التي تم تسليمها إلى أوكرانيا كان لها تأثير. وأضاف الوزير: إن هذا ليس رد الفعل الذي توقعه (الرئيس الروسي).

من جهته أكد المستشار الألماني أولاف شولتس اعتزامه الاستمرار في انتهاج مسار مزدوج في التعامل مع الصراع الأوكراني.