شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: مفاوضات فيينا تنتهي مع فبراير وسنمنع إيران من امتلاك سلاح نووي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نهاية فبراير لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، بحسب ما ذكرت شبكة سي إن إن، وقالت الشبكة إنه في حال لم يتم تحقيق الاتفاق فإنه سيتعين على الولايات المتحدة تغيير نهجها واتخاذ تجاه آخر لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي، بحسب ثلاثة مسؤولين في الإدارة الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن مسؤول كبير في إدارة بايدن «هذه الجلسة حاسمة»، في إشارة إلى المحادثات رفيعة المستوى التي استؤنفت في فيينا. «نحن بصدق في المرحلة النهائية للغاية».

وقال مسؤول ثانٍ في الإدارة: «لا شيء مع إيران هو خط مستقيم على الإطلاق، لكننا نصل إلى لحظة حاسمة».

وتخلت إدارة الرئيس دونالد ترامب عام 2018 عن الاتفاق، الذي وضع قيودا يمكن التحقق منها على برنامج إيران النووي والتي كانت مصممة لمنع البلاد من الحصول على سلاح نووي.

وتخلت إيران بشكل متزايد عن التزاماتها بموجب الاتفاقية، ويعتقد الكثيرون أنها ستكون قادرة على تطوير أسلحة نووية بسرعة وتشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط إذا لم يكن هناك اختراق في فيينا.

وسيكون الفشل في إنقاذ الاتفاقية بمثابة ضربة كبيرة للرئيس جو بايدن، الذي كان شن حملة لإنقاذها، وسيأتي في الوقت الذي تخضع قراراته المتعلقة بالسياسة الخارجية لمزيد من التدقيق في أعقاب الانسحاب المعيب للغاية من أفغانستان وجهود إدارته لردع أي شخص آخر، واستمرار الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا. بحسب ما ذكرته الشبكة الأمريكية.