شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: قانون المجلس الصحى المصرى يعالج قصور نقص بعض التخصصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون المجلس الصحى المصرى سيعمل على تدريب الأطباء وتوفير التخصصات جميعها، ومنها على سبيل المثال مرض ضمور العضلات.

وفى هذا الإطار، قالت النائبة سكينة سلامة، إن مشروع القانون يهدف لتنظيم ورفع المستوى العلمى للطاقم الطبى فى جميع التخصصات، ويحقق الطموحات ويلبي رغبات القطاع الطبى، متابعة: "عملت استبيان بسيط ولما سألنا الطبيب عن المشاكل جميعهم أجمعوا على ضرورة وجود نظام تدريب محترم، والماديات كانت في آخر الأولويات وأن الهجرة عشان التدريب وتحسين مستوى الخدمة"، مطالبة أن يحقق القانون الجودة والقيمة وتلافي جميع العيوب الموجودة.

وقال النائب أشرف أمين عبد العليم، إن مشروع القانون يكشف الخبرة ويوفر على الطبيب سنوات، ومن الممكن أن يحصل الطبيب على خبرات وتوفير متخصصين فى جميع المجالات، قائلا: "هناك بعض التخصصات بها قصور كبير ومنها على سبيل المثال مرض ضمور العضلات، الذي يصيب أعدادا كبيرة من الأطفال عندنا فى شبرا الخيمة فوق 200 حالة ومفيش متخصص يوفر لهم او حتى يشير إليهم اللى ممكن يعملوه".

وقال النائب أحمد فتحى، المادة 18 من الدستور والتى تنص على حق المواطنين فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، وبالتالي نص القانون المقترح يهتم بالتدريبات للعاملين فى جميع المجالات الطبية المتخصصة، ويهتم برفع كفاءة الأطباء، والمجلس مهتم بعملية التدريب والتأهيل وهناك الكثير من المرضى يعانون من الخدمات الطبية المقدمة ولكن القانون عالج الخدمات وتطور من أدائها.