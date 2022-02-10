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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مقتل وإصابة العشرات في انهيار طيني في هذه الدولة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت السلطات في كولومبيا أن قرابة 14 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 30 آخرون، إثر وقوع انهيار طيني اجتاح منطقة سكنية في بلدة غربي البلاد.
وقال مسؤولون في كولومبيا إنه تم الإبلاغ عن فقدان شخص آخر بعد الانزلاق المميت في “ريسارالدا” ببلدية بيريرا، وفقا لشبكة “ايه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية،
في سياق متصل، حذر رئيس بلدية بيريرا، من استمرار خطر الانهيار الأرضي في المنطقة، وحث اتخاذ اللازم لتجنب المزيد من الضحايا في البلاد، فيما تتواصل عمليات رجال الإنقاذ للبحث عن ناجين.
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