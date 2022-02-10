عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ماذا فعل ماكرون في موسكو.. تقرير شامل أمام بايدن

الخميس 10 فبراير 2022

الخليج 365

قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقريرا هاتفيا لنظيره الأمريكي جو بايدن حول مضمون "لقاءاته الأخيرة" مع الرئيسين الروسي والأوكراني.



وقالت الرئاسة الأمريكية، في بيان مقتضب من دون التعليق على نتيجة جولة ماكرون: "إنهما تحدثا أيضا عن الجهود الدبلوماسية و(جهود) الردع القائمة، والتي تبذل بتنسيق وثيق مع حلفائنا وشركائنا، ردا على استمرار الانتشار العسكري لروسيا على حدود أوكرانيا".

والتقى ماكرون الاثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، ثم نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الثلاثاء في كييف.

وأكد ماكرون أنه تلقى تعهدا من بوتين بعدم حصول "تصعيد" إضافي.

وشددت باريس على أن الزيارة أتاحت إحراز "تقدم" لتهدئة الوضع.

بدوره، أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس تفاؤلا، مشيدا الأربعاء بـ"التقدم" الذي نشأ من استئناف الاتصالات الدبلوماسية الكثيفة بين روسيا والدول الغربية.

ولفتت أوكرانيا الأربعاء إلى أن هناك "فرصاً حقيقية" لخفض حدّة التوتر على حدودها مع روسيا حيث حشدت موسكو أكثر من 100 ألف عسكري في خطوة يخشى الغرب أن تكون تحضيراً لغزو عسكري للجارة الموالية للغرب، في حين تحدّث الكرملين عن "مؤشّرات إيجابية".

من جهتها، لا تزال الولايات المتحدة متكتمة على ما أفضت إليه جولة الرئيس الفرنسي.