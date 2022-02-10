عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نائبة وزير دفاع أوكرانيا: روسيا ليست جاهزة لاجتياح وشيك

الخميس 10 فبراير 2022

الخليج 365

أكدت مسؤولة أوكرانية، الأربعاء، أن القوات الروسية المحتشدة على حدود بلادها ليست جاهزة لاجتياح وشيك لأوكرانيا، الأمر الذي يخشاه الغربيون، لكنها تستخدم لـ"ابتزاز" يمارسه الكرملين.



وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار: "نرى حشداً للقوات المسلحة، لكن ليس هناك تدريب لوحدات هجومية. لا نرى إعداداً لبنى تحتية ضرورية لتصعيد فوري"، وفق فرانس برس.

ضغوط سياسية وابتزاز

كما اعتبرت خلال مؤتمر صحفي في أفديكفا على خط الجبهة بين الجنود الأوكرانيين والانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا، أن روسيا تتوسل حشد القوات لممارسة ضغوط سياسية وابتزاز.

كذلك رأت أن هدف موسكو هو تدمير التحالفات السياسية والأمنية بين الغربيين.

وكررت موقف بلادها القائل إن "الحرب الروسية - الأوكرانية بدأت في 2014" حين استولى متمردون تدعمهم روسيا على مساحات شاسعة من الأراضي في شرق أوكرانيا، بعيد ضم موسكو شبه جزيرة القرم في الجنوب.

حشد عشرات الآلاف

يذكر أن موسكو تحشد منذ نهاية العام الفائت عشرات الآلاف من جنودها على حدود أوكرانيا، ما يثير مخاوف الدول الغربية من غزو وشيك.

وإذا كانت الاستخبارات الأمريكية قد أكدت أن لموسكو قدرات كافية لشن هجوم منتصف فبراير، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أنه يرى "حلولاً ملموسة" من أجل تسوية سلمية للنزاع بعد زيارته العاصمتين الروسية والأوكرانية.

إلى ذلك تنفي موسكو أي نية لشن غزو مطالبة بضمانات لأمنها، في مقدمها عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، غير أن الغربيين رفضوا رسمياً هذا المطلب.