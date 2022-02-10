عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واشنطن تستعد بقوات في بولندا لاحتمال فرار أمريكيين من أوكرانيا

الخميس 10 فبراير 2022

الخليج 365

أكدت واشنطن، الأربعاء، أن القوات الأمريكية ببولندا تستعد لمساعدة الأمريكيين الذين قد يفرون إلى بولندا من أوكرانيا حال غزوها من روسيا.



وقال المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم إن "الأمريكية لن تدخل أوكرانيا لإجلاء المواطنين الأمريكيين لكنها ستقيم منشآت مؤقتة داخل بولندا إذا لزم الأمر.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنه يتم نشر نحو 1700 جندي في بولندا معظمهم من الفرقة 82 المحمولة جوا من فورت براج بولاية نورث كارولاينا.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن البيت الأبيض وافق على الخطة ووصفوها بأنها تأتي في إطار تخطيط حكيم، وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من أعلن عن الموافقة على تلك الخطة.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا تخطط لإجلاء جماعي للمواطنين الأمريكيين من أوكرانيا.

وأضاف: "نحن نقيم باستمرار تطورات الوضع الأمني ونخطط لسلسلة من الإجراءات الطارئة كما نفعل دائما".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع إن الحكمة تقتضي أن يغادر الأمريكيون أوكرانيا.

وتنفي روسيا وجود أي خطط لديها لغزو أوكرانيا لكنها نشرت أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من حدود أوكرانيا، وتقول إنها قد تلجأ إلى اتخاذ إجراءات عسكرية لم تفصح عنها إذا لم يتم تلبية مطالبها ومنها تعهد من حلف شمال الأطلسي بعدم ضم أوكرانيا إلى عضويته.